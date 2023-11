Klimaatalarm: ons CO2-budget blijkt nog veel kleiner dan gedacht

31 okt. 2023 - 14:34

Voor degenen die denken dat er geen geld is om de transitie mee te betalen: Alleen al in Nederland wordt elk jaar meer dan 40 miljard subsidie verleend aan ondernemingen die olie, kolen of gas gebruiken. De rijkste 5 % Nederlanders betaalt maar 20 % belasting. Alleen al in Europa wordt er naar schatting 240 miljard per jaar aan belasting ontdoken. In de afgelopen 40 jaar is de winstbelasting in Nederland gehalveerd. De rijke landen waar dit soort geldverspilling gaande is, kunnen dat geld gebruiken - om waterstoffabrieken te bouwen in landen met veel zon die aan zee liggen - waterstoftankstations te bouwen - verwarmingsketels om te bouwen zodat ze op waterstof draaien - bedrijven die hoge temeraturen nodig hebben (Tata Steel) om te bouwen zodat ze op waterstof draaien - elektriciteitscentrales die op olie, kolen of gas draaien ombouwen zodat ze op waterstof draaien - auto's op waterstof promoten - schepen, vrachtauto's en vliegtuigen ombouwen zodat ze op waterstof draaien Een innovatief bedrijf in Israel produceert een kilo waterstof met een kostprijs van minder dan een dollar. Met die kilo komt een gemiddelde auto 100 km ver. Als de regeringen hun hebzucht kunnen beteugelen en de accijns op waterstof niet al te veel verhogen, wordt door de concurrentie olie, kolen en gas heel snel uit de markt gedrukt. Maar ja, de liberale partijen waar de bevolking van de rijke landen op stemt, hebben andere prioriteiten.