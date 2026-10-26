Auteurs geven hun royalty’s aan Sally Rooney die vanwege steun aan Palestijnen geen boeken meer kan verkopen in VK Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 86 keer bekeken • Bewaren

Het blijft bizar: de succesvolle Sally Rooney kan haar boeken niet langer in het Verenigd Koninkrijk verkopen, omdat ze begaan is met de Palestijnen. De Ierse schrijfster doneert geld aan Palestine Action en dat geldt in het Verenigd Koninkrijk inmiddels als een ernstig strafbaar feit . In haar moederland Ierland is steun voor de pro-Palestijnse actiegroep wel gewoon toegestaan.

Kinderboekenschrijvers Chris Haughton en Nicola Davies schieten Rooney nu te hulp. Ze doneren hun royalty’s aan Rooney uit protest tegen de bizarre Britse wetgeving. Rooney stort het geld van Haughton en Davies weer door naar Palestine Action, schrijft De Standaard .

“De hele situatie is een farce”, stelt de Ier Chris Haughton. Hij spreekt van een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. “Door Rooney geld te geven, wordt de situatie absurder dan ze al is en maak ik de wet belachelijk.”

Ook de Welshe schrijfster Nicola Davies heeft geen goed woord over voor de Britse wetgeving die tot vergaande censuur leidt. “Palestine Action is de enige organisatie – of in ieder geval de meest effectieve organisatie – in het Verenigd Koninkrijk die er enigszins in is geslaagd te voorkomen dat er wapens geleverd worden aan een genocide. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik aan de juiste kant van de geschiedenis zal staan.”