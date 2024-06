Australische strijdkrachten gaan migranten werven omdat niemand meer het leger in wil Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

Een aardverschuiving bij de Australische defensie. Voortaan is het niet meer noodzakelijk om de Australisch staatsburger te zijn om dienst te nemen in de Australian Defence Force. De maatregel wordt genomen omdat het ministerie van Defensie er niet meer in slaagt 4400 vacatures te vervullen. Sterker nog de regering wil het leger, dat nu inclusief de vacatures bestaat uit 63.600 FTE's juist uitbreiden naar 80.000. Net als in Europa nemen de militaire spanningen ook op het oostelijk deel van het zuidelijk halfrond toe waar China steeds nadrukkelijker met machtsvertoon dreigt. Australië wil met de uitbreiding van de strijdkrachten voorkomen dat China in staat zal zijn handelsroutes te blokkeren.

Vooralsnog worden alleen migranten uit landen die samenwerken in het Five Eyes (FVEY) veiligheidsproject uitgenodigd, Dat omvat naast Australië de Engelstalige landen VS, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Sollicitanten komen alleen in aanmerking als ze als migrant een permanente verblijfsvergunning hebben.

Australië is zeer afhankelijk van handelswegen over zee en door de lucht, verklaarde defensiemnister Richard Marles. Eerder al heeft het land een partnerschap met de VS en het VK gesloten om een vloot aan Australische onderzeeërs te bouwen die worden aangedreven met Amerikaanse nucleaire technologie. China heeft tegen de aanschaf van die oorlogsvaartuigen bezwaar gemaakt.

Er hebben al enkele confrontates plaatsgevonden tussen China en Australië. Zo zou China een Australische marinehelikopter in gevaar hebben gebracht door lichtkogels af te schieten. Een Australische duiker raakte gewond door een Chinese aanval met sonar-apparatuur. China ontkent die beschuldigingen, meldt de South China Morning Post.