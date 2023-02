Australië haalt Chinese beveiligingsapparatuur weg: "Onacceptabel risico voor nationale veiligheid" Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 233 keer bekeken • bewaren

Australië haalt meer dan 900 veiligheidssystemen van Chinese makelij weg. Deze systemen, waaronder bewakingscamera’s, zijn voornamelijk geïnstalleerd bij Australische overheidsgebouwen. Volgens de regering vormt de apparatuur een “onacceptabel risico voor de nationale veiligheid”.

Behalve camera’s gaat het om intercoms, elektronische toegangssystemen en opnameapparatuur. Alle 913 systemen zijn afkomstig van het bedrijf Hikvision and Dahua, dat in handen is van de Chinese overheid. Dit houdt in dat het bedrijf volgens de Chinese wet verplicht is alle gegevens te delen met de Chinese inlichtingendiensten. Die heeft dus toegang tot de Australische data.

Volgens de Australische minister van Defensie Richard Marles is dat een probleem dat direct wordt aangepakt. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gingen Australië al voor en haalden vorig jaar de Chinese beveiligingssystemen al weg. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Australische beslissing een “overdreven reactie”, bedoeld “om Chinese bedrijven te onderdrukken en discrimineren”.

Vorig jaar bleek dat ook in Nederland zeker tienduizend camera's van Hikvision and Dahua hangen. Een groot deel daarvan is particulier gebruik, maar ze hangen ook bij verschillende ministeries, de politie en grote gemeenten waaronder Amsterdam en Den Haag.

De Australische beslissing om de apparatuur weg te halen, valt in dezelfde week dat de Verenigde Staten en een deel van de wereld in de ban waren van een Chinese surveillanceballon die boven de VS vloog en uiteindelijk door de luchtmacht werd neergehaald. The New York Times bericht donderdag dat de ballon apparatuur bij zich droeg om communicatiesignalen te onderscheppen. Ook zou de ballon onderdeel zijn van een grotere vloot ballonnen, rechtstreeks aangestuurd door de Chinese marine.