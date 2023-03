Asielzoekers die klagen over beroerde Britse opvang bedreigd met deportatie naar Rwanda Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 208 keer bekeken • bewaren

Asielzoekers in het Verenigd Koninkrijk die klagen over de slechte leefomstandigheden in opvangcentra, worden bedreigd met deportatie naar Rwanda. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Refugee Action. Voor het onderzoek werd langdurig gesproken met meer dan honderd asielzoekers in Londen, Manchester, West Midlands en Bradford.

Wegens een tekort aan asielzoekerscentra, worden veel asielzoekers gehuisvest in leegstaande hotels. Daar zitten ze vaak met te veel mensen op een te kleine kamer zonder enige vorm van privacy. Het eten zou ondermaats zijn, waardoor veel asielzoekers hongerlijden en te maken hebben met ondervoeding. Dit leidt er onder meer toe dat nieuwe moeders niet in staat zijn borstvoeding te geven en kinderen die met ondergewicht kampen.

Een aanzienlijk aantal asielzoekers kampt met onbehandelde mentale problemen en zeker een derde van de kinderen heeft geen toegang tot onderwijs. Veel van de opvanglocaties hebben problemen met ongedierte, vocht, schimmel en lekkages. In het rapport staat ook een vermelding van een persoon in een rolstoel die op de elfde verdieping is gehuisvest van een hotel zonder werkende lift. Ook zijn er ten minste twee plafonds ingestort, waardoor een vrouw en haar baby en een klein kind in het ziekenhuis belandden.

Sinds er foto’s opdoken van het voedsel dat de asielzoekers voorgeschoteld krijgen, waaronder beschimmeld brood, is het verboden nog langer het eten te fotograferen. Wie dat wel doet, of op ook maar enige andere manier klaagt over de omstandigheden, krijgt te horen dat ze met gezin en al naar Rwanda worden gestuurd. Groot-Brittannië wil dat asielzoekers naar het Afrikaanse land worden gestuurd om daar hun asielprocedure te doorlopen. Een plan dat door Amnesty International werd omschreven als ‘een absoluut dieptepunt’, niet in de laatste plaats vanwege het op grote schaal schenden van mensenrechten door de Rwandese overheid.

Volgens Refugee Action is wreedheid het doel van de Britse asielopvang. De organisatie roept de overheid op om de opvang te laten verzorgen door non-profitorganisaties, in plaats van particulieren zoals nu gebeurt. De huidige contracten zorgen voor een pervers systeem waarbij de uitbaters van de hotels miljoenen opstrijken door zo min mogelijk in de opvang te investeren. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat een berucht anti-immigratiebeleid voert, zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld van de beroerde opvang.