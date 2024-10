Asielcrisis? Het is lang geleden dat er zo weinig vluchtelingen naar Nederland kwamen Actueel • 21-10-2024 • leestijd 2 minuten • 3827 keer bekeken • bewaren

Als gevolg van Europese deals met landen als Libië en Tunesië komen er minder vluchtelingen naar Nederland. Dat blijkt uit de meest recente asielcijfers. Zo vroegen afgelopen maand slechts 4.026 mensen asiel aan in Nederland, schrijft Het Parool.

“De afgelopen vier jaar vroegen er nooit zo weinig mensen asiel in Nederland aan in september. In september 2023 werden 4665 asielaanvragen gedaan, september 2022 waren het er 5374 en in september 2021 stond de teller op 5089, laten cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zien.”

De daling van het aantal asielzoekers lijkt onder meer het gevolg van afspraken die de door extreemrechts altijd zo gehate Europese Unie heeft gemaakt met landen in Noord-Afrika. Als gevolg daarvan steken minder vluchtelingen de Middellandse Zee over.

“In het tweede kwartaal van 2024 ging het om 37.655 mensen, becijferde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Dat is 35 procent minder dan in dezelfde periode in 2023 en ook minder dan het jaar daarvoor. Cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR laten een nog scherpere daling zien: kwamen er in heel 2023 bijna 270.000 mensen over zee naar Europa (via Italië, Spanje en Griekenland), dit jaar blijft de teller steken op een kleine 140.000.”

De nieuwe cijfers maken het kabinetsplan om een asielcrisis uit te roepen nog potsierlijker dan het al was. Als gevolg van jarenlang rechts afbraakbeleid heeft Nederland alleen te kampen met een opvangcrisis. Omdat er onvoldoende permanente opvangplekken zijn voor vluchtelingen is er al tijden sprake van een noodsituatie in Ter Apel. Minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber weigert de problemen echter op te lossen.