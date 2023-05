‘Arbeidsongeschikt vanwege regenboogangst’

“Het is goed dat hier vandaag internationaal aandacht voor wordt gevraagd, want er is gewoon een grote groep mensen die hulp nodig heeft. Er is iets aan regenbogen dat blijkbaar heel veel losmaakt in sommige mensen. De voetballers die er last van hebben, geven hun geloof de schuld – want ze zijn moslim – maar dat is wel een beetje een slap excuus, want ik heb nog geen speler dienst zien weigeren vanwege de gokreclame op zijn shirt – daar is de Koran ook niet heel enthousiast over. En we zouden de slachtoffers van de regenboogfobie ook tekort doen als we zouden doen alsof het gewoon een geloofskwestie is. Want ook onder niet-moslims zijn helaas veel mensen die schrikken van regenboogjes.”