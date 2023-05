Voetballer die regenboogvlag weigert blijkt ook seksist en wordt geschorst

16 mei 2023 - 10:47

Even kijken hoe die logica werkt: "Tja, het is gewoon een cultuur verschil. Ik heb X vrienden. De kinderen worden daar heel anders opgevoed. Joden worden als onmensen gezien. Je kan daar van vinden wat je wilt maar het is gewoon hun cultuur." "Ik heb X vrienden, de kinderen worden daar heel anders opgevoed. Slavernij wordt daar als normaal gezien. Je kan daar van vinden wat je wilt maar het is gewoon hun cultuur." "Ik heb X vrienden, de kinderen worden daar heel anders opgevoed. Het in elkaar rammen van homoseksuelen wordt daar als normaal gezien. Je kan daar van vinden wat je wilt maar het is gewoon hun cultuur."