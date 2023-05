'Anti-woke' belager van Abdelkader Benali komt tot inkeer en biedt excuses aan

28 apr. 2023 - 17:55

@Daan "Het is lafheid van het midden om niet uit te spreken dat er een diverse multi culturele en multi etnische samenleving is ontstaan en dat dit goed is" Binnen het midden zoals je het daar benoemd is dat voor een deel geen lafheid. Op de flanken van dat midden wordt wel degelijk de 'verbinding' naar gezocht omdat er ideologisch niet zo veel verschil is. Het ideologische verschil met die pvda/gl/d66 is voor deze flanken veel groter. Je ziet dat ook alhier terug. Niet bij de Ihag's en de geenprobleems die vierkant achter hun extreem rechtse gedachtegoed staan maar bij degene die denken het linkse gedachtegoed uit te dragen maar Ja21 all-over laten zien of degene waar links iets nationalistisch en conservatiefs is. Ik geloof dus niet in dat 'te laf'. Ik denk dat daarvoor nederland al veel te ver voor naar rechts geschoven is. Degene die zich wel uitspreken zijn dus ook de pispaal voor iedereen. En ja dat zie je overal terug: in de haat die geuit wordt richting pvda,gl en d66.