Abdelkader Benali belaagd door boze anti-woker met fascinatie voor Laurens Buijs

Het was woensdag schrikken voor schrijver Abdelkader Benali nadat hij zijn dochter van school gehaald had. Onderweg naar huis werd hij agressief benaderd door een man hem ervan beschuldigde “onderdeel van de woke-brigade” te zijn. Dat schrijft hij op Twitter. Benali is van plan aangifte te doen.

De confrontatie begon ermee dat de man Benali herkende en hem vroeg of hij niet degene is die een Hamlet-bewerking heeft gemaakt. “Over de groeiende kloof tussen have and have-nots in mijn stadsdeel Nieuw-West”, verduidelijkt de schrijver. Maar daar bleek de man niet in geïnteresseerd:

Hij zegt: "Wat jij doet is cultural appropriation. Waarom mag jij Hamlet bewerken en ik geen dreadlocks dragen?" Ik schud met mijn hoofd; wat heeft het een met het ander te maken? Volgens hem alles. Begint aan een tirade tegen me waar de honden geen brood van lusten. Steeds kringetjes om me heen fietsend. Gelukkig om ons heen mensen. Ik zou onderdeel van de woke-brigade zijn, nepmoslim want de echte moslims staan wel achter de FvD, en door mensen als ik verliest de cultuur zijn waarde, en ook zo'n plek waar het misgaat is de Nieuwe Liefde in Amsterdam, een cultureel centrum - ik snap echt niet waar hij het over heeft - en dan komt hij met Laurens Buijs op de proppen, die is wel anti-woke.