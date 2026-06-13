Anti-racisten zijn met meer, straten van Belfast stromen vol uit protest tegen extreemrechtse pogroms

Duizenden mensen kwamen zaterdag bijeen op het Belfast City Hall voor een grote anti-racismedemonstratie , dagen nadat al maanden vooruit geplande extreemrechtse pogroms de Noord-Ierse stad in zijn greep hielden. Onder de leus "Samen tegen haat" scandeerden betogers dat vluchtelingen welkom zijn en droegen zij spandoeken mee met teksten als "Relschoppers spreken niet namens Belfast." Ook vakbonden en vertegenwoordigers van politieke partijen sloten zich aan bij de demonstratie.

De racistische rellen braken maandag uit nadat beelden van een brute mesaanval in Noord-Belfast viraal gingen op sociale media. In de dagen daarna werden huizen, bedrijven en voertuigen van bewoners aangevallen door gemaskerde menigten, en lagen scholen, winkels en het openbaar vervoer plat. De rechtsextremisten gingen van deur tot deur om mensen van kleur en met een migratie-achtergrond uit hun huizen te verjagen.