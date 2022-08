Anti-abortuswaanzinnigen belagen vrouw op weg naar lenzenkliniek

Anti-abortusdemonstranten hebben een vrouw lastiggevallen die op weg was naar een lenzenkliniek in Utrecht. De kliniek zit in hetzelfde pand als een abortuskliniek. “Voor ik het wist, werd ik opzij geduwd, het fietspad op. Ze pakten me vast en grepen in mijn buik. Ik wist niet wat me overkwam”, vertelt de vrouw aan RTV Utrecht. Ze spreekt van een “vreselijke en intimiderende ervaring”.