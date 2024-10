Angstige Nederlanders in Libanon wachten tevergeefs op hulp van treuzelend kabinet

Dat beweert oud-CDA'er Caspar Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken namens de NSC in het kabinet Wilders 1, op de officiële site van zijn departement. In de praktijk lijkt van die belofte weinig terecht te komen. Nederlandse burgers in het oorlogsgebied van Libanon worden aan hun lot overgelaten en moeten zelf maar uitzoeken hoe ze het vege lijf kunnen redden. "We bekijken op dit moment veel scenario’s, maar evacuatie is nog niet aan de orde,” zegt een woordvoerder tegen NRC. Ondertussen escaleert het geweld in Libanon in hoog tempo.