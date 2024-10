Israël breidt oorlog uit, stuurt soldaten Libanon in, zaait nog meer dood en verderf

Het Israëlische leger (IDF) heeft militairen over de grens met buurland Libanon gestuurd om daar mensen te doden en vernielingen aan te richten. Ze worden gesteund door aanvallen van de Israëlische luchtmacht. Het aantal doden door Israëlische geweld in Libanon bedraagt inmiddels meer dan duizend. In een verklaring stelt het IDF dat 'Operation Northern Arrows', zoals de aanval is gedoopt, parallel is aan de oorlog in Gaza. Het IDF beweert dat het gaat om "beperkte, plaatselijke en gerichte aanvallen" tegen Hezbollah in het grensgebied. Ondertussen is er ook een militaire aanval op Damascus uitgevoerd waarbij minstens drie mensen zijn omgekomen. Die aanval is waarschijnlijk ook door Israël uitgevoerd. Ook kwam een tv-presentator om het leven. Het Syrische leger zegt drie aanvallen afgeslagen te hebben.