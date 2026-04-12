Amsterdamse loting voor middelbare school wederom geen succes Opinie Vandaag

Maurice Vink Decaan op een Amsterdamse middelbare school Persoon volgen

Afgelopen donderdag vond de Centrale Loting en Matching (CLM) plaats voor Amsterdamse achtstegroepers die naar de middelbare school gaan. De uitslag stelde velen teleur, want slechts 73,9 procent van de 7674 leerlingen is op de middelbare school van voorkeur geplaatst. Voor het derde jaar een daling. Dat is niet best. De CLM was toch bedoeld om het aanmeldproces eerlijker en minder stressvol te maken?

Elisabeth Bootsma en Jan Smit van Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zeggen in een reactie in Het Parool: ‘Als er geen extra plekken bijkomen en er geen nieuwe scholen openen, blijft de druk op een deel van de scholen bestaan en blijft de loting een bepalende factor voor veel leerlingen.’

Extra plekken op populaire scholen én nieuwe scholen? Is dat de oplossing? Er zijn in Amsterdam maar liefst 9969 plekken. Na deze loting zit de stad met 2295 lege schooltafeltjes. Moet dat aantal serieus omhoog? Alsof impopulaire scholen het niet al lastig genoeg krijgen, want minder leerlingen betekent minder financiering en met een beperkt budget wordt het voor een school lastig om aan de wensen van de Amsterdamse kinderen en ouders te voldoen: kleine klassen, tweetalig onderwijs, moderne lokalen, goede ICT, om maar wat te noemen. Of moet deze maatregel er stiekem voor zorgen dat middelbare scholen die nu gemeden worden definitief de deuren sluiten?