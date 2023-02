Amsterdam wil volkshuisvesting, geen woningmarkt: Armen en ouderen eerst, rijke expats als laatst

De gemeente wil zich richten op de mensen die de hulp het hardste nodig, zegt wethouder Zita Pels (GroenLinks) van Volkshuisvesting. Oftewel: “De groepen voor wie de stad onbetaalbaar of onbereikbaar is of dreigt te worden.” Ook wil de gemeente huisjesmelkers, zoals bijvoorbeeld Wybren van Haga en prins Bernhard jr., aanpakken. "Wonen moet een recht worden en geen verdienmodel,” aldus Pels.

Om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, moeten de corporaties wel in staat gesteld worden om de bestaande woningvoorraad in de sociale sector te houden. Daarvoor is het nodig dat het kabinet in actie komt en veranderingen doorvoert, onder meer in het belastingstelsel. “We moeten niet denken dat de wooncrisis een natuurverschijnsel is,” zegt Pels. “Dat is in mijn ogen het gevolg van hele slechte keuzes van het Rijk van de afgelopen 10, 15 jaar.” Mark Rutte is bezig aan zijn dertiende jaar als premier.