Amsterdam en Rotterdam naar de rechter omdat domrechtse coalitie ‘per ongeluk’ 110 miljoen bezuinigt op ov

Het was een “foutje” tijdens de coalitieonderhandelingen: de bezuiniging van 110 miljoen euro op het openbaar vervoer in de grote steden. “Het Rijk erkent dat ook, maar trekt de bezuiniging vooralsnog niet in”, aldus de Haagse burgemeester Jan van Zanen. De overgebleven coalitiepartijen VVD, NSC en BBB weigeren de blunder te herstellen. De gevolgen voor het ov in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn enorm, schrijft NRC: