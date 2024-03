Amerikanen zijn het gezeik over Bidens leeftijd spuugzat Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 469 keer bekeken • bewaren

Flink wat Amerikanen hebben het helemaal gehad met alle verhalen over Joe Biden die te oud zou zijn om nog eens vier jaar president te zijn. Dat valt op te maken uit berichten op Threads van mensen die hun abonnement op The New York Times hebben opgezegd.

De lezers van de bekendste krant ter wereld ergeren zich groen en geel aan de eindeloze stroom artikelen over Bidens leeftijd (81). Zo noemt Blake Morgan het onbegrijpelijk dat de New Yorkse krant vier berichten over Bidens leeftijd op de voorpagina zette, nadat Donald Trump Rusland aanmoedigde om NAVO-lidstaten aan te vallen die onvoldoende uitgeven aan defensie.

De aandacht van The New York Times (en andere Amerikaanse media) voor Bidens leeftijd is opmerkelijk, omdat Trump (77) toch echt veel vaker in de war lijkt dan de huidige president. Zo denkt de fascistische presidentskandidaat dat hij met Mercedes is getrouwd (zijn echtgenote heet in werkelijkheid Melania). Ook blijft hij maar herhalen dat Obama in het Witte Huis zit.