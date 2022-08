Amerikaanse topsporter Brittney Griner krijgt 9,5 jaar cel opgelegd in Russisch showproces

De Amerikaanse profbasketbalster Brittney Griner is in Rusland veroordeeld tot 9,5 jaar celstraf. De topsporter werd in februari, vlak voor de invasie van Oekraïne, opgepakt toen ze Moskou wilde verlaten nadat ze daar in de basketbalcompetitie had gespeeld. Behalve de celstraf kreeg Griner ook een boete van 1 miljoen roebel opgelegd, omgerekend zo'n 15.000 euro.

In de bagage van Griner zou cannabisolie zijn gevonden. Voor Rusland reden om haar aan te klagen voor drugssmokkel in een zaak die vanaf dag 1 bedoelt lijkt als pressiemiddel tegen de Amerikaanse overheid. De afgelopen tijd is gesproken over een gevangenenruil waarbij Griner terug naar de VS mag, in ruil voor een terugkeer van wapenhandelaar Viktor Bout naar Rusland. Voor die ruil is echter wel een officiële veroordeling nodig en die is er nu.