Spelersbond eist dat Joe Biden 'alles doet' om Amerikaanse profbasketballer uit Russische cel te halen

De Russische autoriteiten grepen het bezit van de cartridges aan om Griner te arresteren en te berechten voor drugssmokkel. Vermoed wordt echter dat Rusland Griner achter de hand houdt als troef om haar op een later moment als ruilmiddel in te zetten tegen iets wat Rusland van Amerika wil. In de tussentijd is het voorarrest van Griner al meermaals verlengd en wordt het de Amerikaanse ambassadeur in Moskou geregeld verboden om haar te spreken.

Behalve Griner, die uitkomt voor Phoenix Mercury en de nationale ploeg, zijn er nog veel andere WNBA-spelers die zodra het seizoen in de VS afloopt naar een competitie in een ander land vertrekken. ‘We wijzen erop dat de onrechtmatige aanhouding van een van ons een kwestie van loonongelijkheid is. We kunnen het niet ontkennen of verdraaien. We moeten dat erkennen, want hoe eerder we dat doen, hoe dichter we bij de oplossing van het probleem komen,’ aldus de bond.