Amerikaanse toestanden: aantal daklozen dat permanent in een auto 'woont' neemt toe

6 sep. 2022 - 8:05

Het "leuke" voor Bambi is, dat Boomers wetten doorgedrukt hebben tijdens de laatste crisis. Want de jeugd .Oest maar sparen! Het huis kopen ging te gemakkelijk. Nu kan Bambi maximaal iets van 250 per maand aan hypotheek wettelijk afnemen, maar 1100 euro huur is normaal. Je word er zo boos van. Want eerst moesten de woningbouwverenigingen kapot, want dat was concurrentie voor de vrindjes. Daarna de krakers... En daarna moesten al die "scheefwoners! (Opgeheven belerend grefos vingertje)", er uit. Het is een opzettelijk meerjarig plan geweest, en nu doen ze bij de VVD, FvD, Ja21... Alsof hun neus bloed. Het is allemaal vastgoed en olie centjes in die partijen. Om je kwaad over te maken, je voelt je zo machteloos. Want ze geven altijd succesvol een ander de schuld. (Vluchtelingen, LGBTQ+ (onder het hondenfluitje woke), bipoc, noem maar op.). En het werkt want mensen blijven lekker rechts stemmen.