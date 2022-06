Amerikaanse rechters zetten vrouwen verder op achterstand

25 jun. 2022 - 10:20

Ik zal er wel commentaar op krijgen, maar ga het toch proberen... De meeste keuzes voor abortus worden (wereldwijd) gemaakt door partners samen. Het komt te vroeg, of het komt te laat (er zijn al voldoende kinderen in het gezin). Ook bij ongewenste zwangerschappen voor een serieuze relatie hebben we meestal te maken met fatsoenlijke mannen die hun verantwoordelijkheid nemen. Een verbod op abortus heeft dus ook heel veel impact op het leven van mannen. Vandaar mijn stelling dat religie in deze vrouwen EN mannen op achterstand zet. (en ja, vrouwen meer, maar niet alleen)