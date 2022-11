Amerikaanse profbasketbalster Brittney Griner gedeporteerd naar Russische strafkolonie

De Amerikaanse profbasketbalster Brittney Griner die door het Kremlin wordt vastgehouden als troef in de strijd met de Verenigde Staten rond Oekraïne, is vanuit haar cel in Moskou afgevoerd naar een strafkolonie . Waar precies, is niet bekend. Ook de advocaat van de 31-jarige Griner weet niet waar zij nu is.

Griner, die in de Verenigde Staten uitkomt voor Phoenix Mercury, speelde buiten het seizoen om in de Russische competitie om zo het lage salaris voor vrouwelijke atleten in de VS te compenseren. Vlak voor de Russische invasie van Oekraïne wilde ze het land verlaten, maar werd op het vliegveld aangehouden. Ze bleek capsules met cannabisolie voor een e-sigaret bij zich te hebben, wat haar na een schijnproces een veroordeling wegens drugssmokkel opleverde. Ze kreeg 9,5 jaar celstraf. Griner gebruikte de olie medicinaal om pijnklachten van het sporten weg te nemen, ze had minder dan een gram cannabis in bezit.