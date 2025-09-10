Amerikaanse moslimhaat-motorclub ingezet op hulpverleningslocaties Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 347 keer bekeken • bewaren

Een Amerikaanse beveiligingsfirma heeft leden van een extreemrechtse anti-islamitische motorclub ingezet voor de beveiliging van hulpverleningslocaties in Gaza. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. UG Solutions, dat werkt voor de omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF), heeft minstens tien leden van de zogeheten Infidels Motorcycle Club aangenomen, waarvan zeven leidinggevende posities bekleden.

De Infidels MC werd in 2006 opgericht door Amerikaanse veteranen van de Irakoorlog en beschouwt zichzelf als "moderne kruisvaarders". De club gebruikt het kruisvaarderssymbool en heeft een geschiedenis van moslimhaat, waaronder het organiseren van barbecues met varkensvlees "ter uitdaging van" de ramadan. Hun Facebook-pagina staat bol van haatdragende berichten richting moslims. Op sociale media zijn veel leden te zien getooid met Trump- en MAGA-petjes op. Ook poseren ze samen waarbij ze een vlag vasthouden met daarop de tekst "Make Gaza Great Again". Volgens de Amerikaanse moslimrechtenorganisatie CAIR is het "alsof je de KKK de leiding geeft over humanitaire hulp in Soedan."

Johnny "Taz" Mulford, de leider van de motorclub en voormalig sergeant in het Amerikaanse leger, is aangesteld als "landteamleider" van UG Solutions in Gaza. Via sociale media wierf hij in mei veteranen met de oproep: "Als je nog kunt schieten, bewegen en communiceren, solliciteer dan." Huurlingen verdienen tussen de 720 en 1.160 euro per dag, afhankelijk van hun functie.

Sinds de opening van de hulplocaties eind mei zijn er volgens de VN meer dan duizend burgers omgekomen bij GHF-locaties tijdens het zoeken naar voedsel. Volgens ooggetuigen, zowel Palestijnen als hulpverleners en Israëlische militairen, hebben verklaard dat bij de hulppunten met scherp wordt geschoten op de uitgehongerde menigte.