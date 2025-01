Amerikaanse inlichtingendienst waarschuwt: zet je locatiegegevens uit en doe het nu Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1365 keer bekeken • bewaren

Wie locatiegegevens zichtbaar heeft op een mobiele telefoon, loopt het risico dat hackers en inlichtingendiensten te allen tijde kunnen zien waar iemand zich bevindt en wat diegene zoals uitspookt. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Daarvoor is het niet eens nodig om actief de locatiegegevens te delen, zoals via een GPS-app of wanneer de locatie wordt gedeeld via bijvoorbeeld WhatsApp.

Deze gegevens worden verzameld via apps in plaats van via de telefoons zelf[…]: "elke keer dat u een gerichte advertentie ziet, wordt uw persoonlijke informatie blootgesteld aan duizenden adverteerders en databrokers via een proces dat real-time bidding (RTB) wordt genoemd. Dit proces doet meer dan alleen advertenties leveren: het voedt overheidssurveillance, vormt een risico voor de nationale veiligheid en geeft databrokers eenvoudig toegang tot uw online-activiteit. RTB is misschien wel het meest privacy-invasieve surveillancesysteem waarvan u nog nooit hebt gehoord."

Apps die locatiegegevens op deze manier delen zijn onder meer:

"datingsites Tinder en Grindr; enorme games zoals Candy Crush, Temple Run, Subway Surfers en Harry Potter: Puzzles & Spells; OV-app Moovit; My Period Calendar & Tracker, een app voor het bijhouden van je menstruatie met meer dan 10 miljoen downloads; populaire fitness-app MyFitnessPal; sociaal netwerk Tumblr; Yahoo's e-mailclient; Microsoft's 365 Office-app; en vluchttracker Flightradar24.... op religie gerichte apps zoals islamitische gebeds- en christelijke bijbel-apps, verschillende zwangerschapstrackers en veel VPN-apps, die sommige gebruikers ironisch genoeg kunnen downloaden in een poging hun privacy te beschermen."

Het verzamelen van de locatiedata via deze apps gebeurt via Gravy Analytics. Hackers wisten onlangs toegang te krijgen tot de database en wisten op die manier “klantenlijsten, informatie over de bredere sector en zelfs locatiegegevens […] van smartphones die de precieze bewegingen van mensen weergeven” in handen te krijgen. In de Verenigde Staten gaat het om miljoenen mensen wier gegevens op deze manier op straat kwamen te liggen.

Dat het lek zich niet beperkt tot de VS alleen werd nog eens goed duidelijk toen beveiligingsonderzoeker Baptiste Robert zich over de gestolen data boog. De samples die hij had ingezien bevatten locatiegegevens van het Witte Huis, tot het Kremlin, het Vaticaan en militaire bases. Robert spreekt dan ook niet van een “typsch datalek” maar van een “nationale veiligheidsdreiging”. Door militaire locaties in Rusland te vergelijken met locatiegegevens uit de database was het een koud kunstje om militair personeel in kaart te brengen.

De NSA adviseert mobiele telefoongebruikers om locatietrackers volledig uit te zetten, "en doe het nu". Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk voegt daar op X aan toe: “Dataslurpers (en Israëlische spywarebedrijven) gebruiken apps en advertenties om je leefpatronen minutieus in kaart te brengen.”

In Frankrijk was het overigens helemaal niet nodig om op de achtergrond heimelijk in kaart gebrachte locatiegegevens te gebruiken om militaire geheimen te onthullen. Daar hebben de afgelopen tien jaar bemanningsleden van de vier Franse nucleaire onderzeeërs gevoelige informatie over geheime operaties gedeeld doordat ze via de populaire sportapp Strava hun locatie deelden. Dat meldt het AD. Het gebruik van smartphones op de bases en geheime testlocaties is overigens verboden. Vermoedelijk leverden de bemanningsleden wel hun telefoon in, maar werd er niet gecontroleerd op smartwatches.

Het AD schrijft:

De krant [Le Monde, red.] kon op basis van de Strava-gegevens de data inschatten van zeker vier missies van de kernonderzeeërs. Die info is normaal gezien gedeeltelijk geheim. Het mag duidelijk zijn dat het geen goede zaak is als vijandige mogendheden over dergelijke informatie zouden beschikken. Zij zouden hun materiaal dan vooraf in positie kunnen brengen bij de uitgang van de haven ‘en dat zou het vermogen van de onderzeeërs om in het onzichtbare te verdwijnen als ze vertrekken, in gevaar brengen’, klinkt het.