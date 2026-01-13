Amerikaanse Defensie gaat gebruikmaken van Grok, bekend van kinderporno en Holocaust-ontkenning Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 338 keer bekeken Bewaren

De Amerikaanse Defensie gaat de AI-tool Grok installeren op al haar netwerken. Dat heeft de alcoholistische minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt tijdens een bedrijfsbezoek aan de fascistische miljardair Elon Musk.

Van alle kunstmatige intelligentie die er op dit moment beschikbaar is, is Grok vermoedelijk de kwaadaardigste. Musks AI-tool deed aan Holocaust-ontkenning, verspreidde leugens over ‘witte genocide’ in Zuid-Afrika en ligt op dit moment onder vuur vanwege digitale aanranding en de productie van virtuele kinderporno. Dat zijn geen bugs maar features. Volgens de racist Musk zijn andere AI-systemen, zoals ChatGPT of Gemini, namelijk “woke”.