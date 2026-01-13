Amerikaanse Defensie gaat gebruikmaken van Grok, bekend van kinderporno en Holocaust-ontkenning

De Amerikaanse Defensie gaat de AI-tool Grok installeren op al haar netwerken. Dat heeft de alcoholistische minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt tijdens een bedrijfsbezoek aan de fascistische miljardair Elon Musk.
Van alle kunstmatige intelligentie die er op dit moment beschikbaar is, is Grok vermoedelijk de kwaadaardigste. Musks AI-tool deed aan Holocaust-ontkenning, verspreidde leugens over ‘witte genocide’ in Zuid-Afrika en ligt op dit moment onder vuur vanwege digitale aanranding en de productie van virtuele kinderporno. Dat zijn geen bugs maar features. Volgens de racist Musk zijn andere AI-systemen, zoals ChatGPT of Gemini, namelijk “woke”.
De van misbruik beschuldigde Hegseth wil Grok ook toegang geven tot defensie-netwerken met geheime informatie. Trumps Defensie-minister is van plan om gegevens uit inlichtingen-databases te voeren aan Grok om te kijken wat er gebeurt.
Meer over:actueel, grok, pete hegseth, kunstmatige intelligentie, fascisme
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.