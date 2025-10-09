Amerikaanse antifa-expert vlucht naar Spanje na bedreigingen vanuit Charlie Kirk-achterban Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 318 keer bekeken • bewaren

Een Amerikaanse universitair docent gespecialiseerd in antifascisme is met zijn gezin naar Spanje gevlucht na een golf van doodsbedreigingen. Dat meldt de New York Times. Mark Bray, docent aan Rutgers University in New Jersey, werd doelwit van rechtse haatcampagnes nadat de studentenorganisatie Turning Point USA - de organisatie opgericht door de vermoorde rechtsextremist Charlie Kirk - hem valselijk beschuldigde "lid" te zijn van antifa.

De hetze ontstond nadat Turning Point USA een petitie startte om Bray te ontslaan. Ze noemden hem een "terrorist" en "Dr. Antifa", verwijzend naar zijn boek uit 2017 over de antifascistische beweging. Het MAGA-propagandakanaal Fox News berichtte over de petitie, waarna Brays huisadres op sociale media verscheen en hij meerdere doodsbedreigingen ontving. Een wel heel specifiek dreigement beloofde Bray voor de ogen van zijn studenten te vermoorden. Met twee jonge kinderen besloten Bray en zijn vrouw, eveneens docent aan Rutgers, dat het veiliger was om voorlopig vanuit Spanje online les te geven.

Bray benadrukt dat hij als historicus onderzoek doet naar antifascisme, maar nooit deel heeft uitgemaakt van een antifa-groep. "Er is een campagne gaande om mij af te schilderen als iemand die de dingen doet die ik bestudeer, maar niets is minder waar", aldus de docent. De universiteit bood beveiliging aan, maar Bray vreesde dat zijn gezin toch niet veilig zou zijn. Collega's en studenten hebben hun steun uitgesproken voor Bray, de vakbond noemde de doodsbedreigingen een "grove aanval op de academische vrijheid".

Aanvallen op het onderwijs zijn een wezenlijk onderdeel van het fascisme. Onder president Trump zijn meerdere universiteiten al bedreigd of zagen hun subsidies verdampen omdat ze voor hem onwelgevallige lesstof aanboden of studenten de vrijheid gaven te protesteren tegen het regime. Een aantal van die onderwijsinstellingen heeft schadevergoedingen betaald of het curriculum gewijzigd en demonstratieverboden ingesteld. Meerdere hoogleraren en wetenschappers, waaronder de bekende fascisme-expert Timothy Snyder, zijn al uitgeweken naar andere landen.