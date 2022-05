Amerikaans christenfundamentalisme zorgt voor run op abortuspillen van Nederlandse arts Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Nu het recht op abortus in de Verenigde Staten dreigt te worden geschrapt, stijgt de vraag naar abortuspillen die online worden verstrekt door Aid Acces, de organisatie van de Nederlandse arts Rebecca Gomperts. In een interview met persbureau AFP zegt Gomperts dat veel Amerikanen ‘in paniek’ zijn.

Gevreesd wordt dat het Amerikaanse Hooggerechtshof volgende maand de Roe vs Wade-uitspraak zal terugdraaien, het vonnis dat jurisprudentie bood voor abortus. In aanloop daarnaartoe hebben een aantal Republikeinse staten alvast een voorsprong genomen door zeer strikte abortuswetgeving door te voeren. In veel van deze staten kan iemand die een abortus laat plegen, of daarbij assisteert, nu worden vervolgd voor moord. Dit in veel gevallen al vanaf de bevruchting. Ook werkt een aantal staten aan wetten die het illegaal maken om de staat uit te reizen voor een abortus.

Volgens Gomperts hebben de plannen van het Hooggerechtshof Amerikanen ‘bewust gemaakt hoe kwetsbaar ze zijn’. Al voor het uitlekken van deze plannen was de aanvraag van abortuspillen uit de VS groot, maar de afgelopen weken is er een forse toename te zien. Gomperts verwierf internationaal grote bekendheid met onder meer haar organisatie Women on Waves, een abortusboot die voor anker ging in internationale wateren ‘voor de kust van landen als Polen, Spanje en Mexico, om op die boot medisch abortussen aan te bieden aan vrouwen die zo’n veilige abortus in de betreffende landen zelf niet konden krijgen’.