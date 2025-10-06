Ambulances verdwalen door Russische sabotage van GPS-signaal Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 236 keer bekeken • bewaren

Russische sabotage- en storingsactiviteiten leveren niet alleen problemen op in de luchtvaart. Radio Sweden meldt dat ambulances merken dat hun GPS-signaal wegvalt. Dat signaal is nodig om in geval van nood tijdig patiënten te bereiken. De uitval van het signaal vindt plaats aan de kust van de Baltische Zee. Of het echt om Russische sabotage gaat, valt lastig te bewijzen maar de autoriteiten twijfelen daar niet aan. De storingen komen uit St Petersburg of Kaliningrad.

In de praktijk komt het erop neer dat kaarten vastlopen of dat het lijkt alsof de ambulance heel ergens anders rijdt. Het is een probleem dat enorm toeneemt. In 2023 was er sprake van 55 GPS-storingen in Zweden, dit jaar zijn het er al 733, meldt de publieke omroep SVT.

De Zweedse autoriteiten waarschuwen kwetsbare bedrijven, diensten en eigenaren van kleine boten dat ze er rekening mee moeten houden niet meer alleen op GPS te vertrouwen voor navigatie en dat ze andere methodes paraat moeten hebben om de weg te kunnen vinden.