Rusland saboteert gps-signaal, vliegtuig met EU-chef Ursula von der Leyen kan niet landen

Een vliegtuig met aan boord Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie ofwel het dagelijks bestuur van de EU, kon zondag niet landen in Bulgarije omdat het gps-signaal werd verstoord. Na een uur rondcirkelen slaagde de piloot er in het vliegtuig aan de grond te zetten met behulp van papieren navigatiekaarten.

De autoriteiten vermoeden dat Rusland achter de verstoring van het signaal bij het vliegveld van Plovdiv zit, schrijft Nu:

Volgens de Commissiewoordvoerder wijst informatie van de Bulgaarse autoriteiten erop dat Rusland achter de verstoringsoperatie zit. "We zijn ons ervan bewust dat dreigementen en intimidatie een vast onderdeel vormen van Ruslands vijandigheden."

Sinds dat Poetin in februari 2022 het Russische leger opdracht gaf een veroveringsoorlog tegen Oekraïne te starten, wordt het gps-signaal in Bulgarije regelmatig verstoord. Niet alleen wordt de toegang geblokkeerd door het signaal te overstemmen, soms wordt er ook een nepsignaal met verkeerde informatie uitgezonden.

Jamming (het ‘overstemmen’ van gps-signalen met een sterkere stoorzender) en spoofing (het uitzenden van valse gps-signalen) zijn van oorsprong tactieken van inlichtingendiensten of het leger, met als voornaamste doel om gevoelige locaties te beschermen. Rusland zet de technieken steeds vaker in om het Westen te dwarsbomen. Dergelijke incidenten zijn de afgelopen jaren flink toegenomen in Europese landen dichtbij Rusland. Het doel is volgens deskundigen niet om ongelukken te veroorzaken. De technieken zouden, net als hacking en het verspreiden van desinformatie, deel uitmaken van een bredere strategie vanuit Rusland om Europese landen te destabiliseren.