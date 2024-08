Ambtenaren zwoegen op regeringsbeleid terwijl kersverse ministers vakantie vieren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 768 keer bekeken • bewaren

Dat ze bij de grootste regeringspartij een broertje dood aan werken hebben, is een publiek geheim. De fractieleden doen amper mee aan het zware parlementaire werk en blijven vaak gewoon weg. De politici van andere partijen mogen het werk opknappen. Die luie mentaliteit lijkt zich door te zetten in het nieuwe kabinet Wilders 1. De ongekozen premier Dick Schoof (partijloos) heeft de ministers gedrukt vooral met vakantie te gaan voordat gewerkt gaat worden aan het regeringsbeleid. Wat de nieuwe regering van PVV met VVD, NSC en BBB precies gaat doen is nog onbekend. In plaats van een normaal regeerakkoord, waarin dat duidelijk staat aangegeven, hebben de partijen na maanden onderhandelen een vaag hoofdlijnenakkoord gesloten.

Het idee is dat de verschillende ministers op basis van dat hoofdlijnenakkoord zelf beleid gaan verzinnen. Dat wil zeggen, ambtenaren doen deze zomer hun uiterste best de wensen van de coalitiepartijen om te zetten in concrete plannen. Als ze daar mee klaar zijn, kan de minister die dan als van zichzelf presenteren. Althans dat leek de bedoeling, Maar Trouw meldt dat het toch anders gaat. In plaats dat iedere minister voor het eigen departement met plannen komt, is het de bedoeling dat die per onderwerp worden uitgewerkt. Zo vallen wonen en infrastructuur onder dezelfde noemer. Dat vereist - vermoedelijk lastig - overleg tussen de ministers maar volgens Trouw is daar in de praktijk nog geen sprake van:

“Wij doen gewoon ons eigen ding”, zegt een woordvoerder van minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting). “Volgens mij sturen we allemaal onze eigen punten op”, wordt ook vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemeld. Toch is het de bedoeling dat die puzzelstukjes komende weken keurig in elkaar vallen. Formeel wordt de regie gevoerd door het ministerie waar premier Schoof de scepter zwaait. Maar hoeveel pagina’s per onderdeel mogen worden aangeleverd, wanneer die binnen moeten zijn, en op welke manier daarna onderhandelingen binnen het kabinet plaatsvinden? Dat is ook op het departement van Algemene Zaken nog niet helemaal helder. “Een regeerprogramma is een nieuw concept, daar hoort nog geen vaststaand proces bij”, klinkt het rondom Schoof. “Het is nog wennen, maar wel in de overtuiging dat dit de juiste manier is.”