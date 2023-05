Altijd neutrale politie boos dat OM vreedzame klimaatactivisten niet wil vervolgen

28 mei 2023 - 12:18

De mening van de politie in deze en ook in andere gevallen van protest, doet totaal niet ter zake. Dus of het nu gaat over milieuprotesten, boerenprotesten, zwarte piet demonstraties of coronaprotesten, het maakt niet uit of de politie pro of contra is. Het lijkt me noodzaak dat de politie dit duidelijk wordt uitgelegd.