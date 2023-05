Politiemacht arresteert 1579 vreedzame klimaatactivisten, onder wie Carice van Houten • Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2143 keer bekeken • bewaren

Updates onderaan

De ME houdt in Den Haag demonstranten tegen die een vreedzame sit down actie willen houden in de tunnelbak van de A12. Dat meldt het ANP. De gemeente heeft ook zwarte schermen langs de A12 geplaatst om te voorkomen dat solidaire toeschouwers steun kunnen betuigen aan de activisten die arrestatie riskeren om te protesteren tegen het subsidiëren van fossiele energie door de overheid. De A12 is als plek uitgekozen omdat deze precies ligt tussen de Tweede Kamer en de betrokken ministeries. De burgemeester eist dat de demonstranten hun actie verplaatsen naar het verderop gelegen Malieveld. De activisten geven daar geen gehoor aan omdat ze bij wijze van protest de dagelijkse gang van zaken willen verstoren,

In maart werden 700 demonstranten gearresteerd bij een soortgelijke actie. Het is inmiddels de zevende keer dat Extinction Rebellion overgaat tot deze blokkade. De politie heeft drie waterkanonnen in gereedheid gebracht, meldt Omroep West.

Inmiddels is een waterkanon ingezet tegen de vreedzame demonstranten.

Ook pianospelen werd door de politie onmogelijk gemaakt

Update 14:30

De politie voert tientallen demonstranten af in bussen. Omroep West schrijft:

Sommige actievoerders stribbelen wat tegen en laten zich de bus indragen. Veel mensen hebben spandoeken of vlaggen. Er komen steeds bussen aanrijden om demonstranten weg te brengen naar het politiebureau. Iets na 14.00 uur arriveerde de vierde bus. Enkele demonstranten hebben zich aan elkaar vastgelijmd met buizen. De politie is die buizen aan het openzagen.

Update 16:40

Ook actrice Carice van Houten is door de politie opgepakt nadat ze eerst werd natgespoten met een waterkanon. Ze is per bus afgevoerd. Eerder deze maand vertelde ze tegen NRC over haar motieven om in actie te komen voor het klimaat, waar ze nu een groot deel van haar tijd aan besteed. Ook andere acteurs betreden het actieterrein, constateert de krant:

„Dat is denk ik een beetje toeval. Ik vond het in het begin lastig dat werd gezegd: nu is het een soort clubje van BN’ers geworden, en is het hip om klimaatactivist te zijn. Dat maakte me echt fúrieus. En het deed me ook wel een beetje pijn. Ik sta hier ook liever niet, echt niet. Als ik aandacht had gewild, dan was ik wel in Ik hou van Holland of Wie is de mol gaan zitten.”

Extinction Rebellion zegt in een persverklaring onder meer:

Vandaag, zaterdag 27 mei, zette de politie al een kwartier na de start van de A12-blokkade waterkanonnen in, ook al was er geen sprake van een gevaarlijke of bedreigende situatie. Ook werden 33 mensen opgepakt die de tunnelbak van de A12 hadden weten te bereiken. Zeker 6000 mensen en 130 maatschappelijke organisaties demonstreerden op de A12 of ernaast in de supportdemo. Ook speelde het A12-orkest met meer dan 80 musici en waren er 100 wetenschappers van Scientist Rebellion aanwezig. Alle demonstranten vonden elkaar in één simpele eis: stop fossiele subsidies. Vanaf 14:00 uur vanmiddag is de politie begonnen met arresteren, in een aantal gevallen hardhandig. Meer dan 400 demonstranten zijn al afgevoerd in bussen en er staan er nog duizenden op de A12.

