Als Trump aanvalt heeft Europa meer dan genoeg wapens om Amerika te verpletteren Opinie Vandaag leestijd 5 minuten 616 keer bekeken Bewaren

Pascal Vanenburg Redacteur Joop.nl Persoon volgen

De EU beschikt over een arsenaal aan economische instrumenten die het regime in Washington nog veel meer pijn kunnen doen.

Misschien is de NAVO al kapot, maar een Amerikaanse aanval op Groenland zal de trans-Atlantische betrekkingen in elk geval definitief de nek omdraaien. Nu de oranje autocraat met de kleine handjes in het Witte Huis openlijk geweld niet uitsluit om een autonoom grondgebied van een NAVO-bondgenoot in te lijven, ligt de naoorlogse internationale orde in elk geval aan de beademing. Met het oog op een Russische dreiging maakte de Europese Unie een draai naar het nastreven van volledige militaire paraatheid, in het geval van een strijd met Amerika heb je daar - ondanks een veel groter inwoneraantal - helemaal niets aan. Europa kan een directe militaire confrontatie met Amerika nooit winnen, hoe hard je je militaire apparaat ook optuigt, en dat moet je om alle logische redenen ook helemaal niet willen. Maar dat betekent niet dat de Unie machteloos staat. Integendeel, de EU beschikt over een arsenaal aan economische instrumenten die het regime in Washington nog veel meer pijn kunnen doen.

In een aflevering van de podcast Radio Vrij Nederland werd afgelopen weken al het voorbeeld gegeven van het Deense Maersk. ’s Werelds op een na grootste containerrederij vervoert jaarlijks miljoenen containers tussen Europa en Amerika. Een volledige boycot van de VS zou Amerikaanse havens binnen een week volledig lamleggen en complete toeleveringsketens ontwrichten. Het dumpen van Amerikaanse staatsobligaties, waarvan Europese centrale banken en pensioenfondsen voor honderden miljarden dollars bezitten, zou de rentes op de Amerikaanse staatsschuld omhoog jagen en Washingtons financieringscapaciteit direct decimeren. De Deutsche Bank is het daar alvast mee eens. Maar dit is slechts het begin van wat mogelijk is.

De Europese Unie kan een onmiddellijke stopzetting afdwingen van alle data-uitwisseling met Amerikaanse technologiebedrijven. Iets wat het waarschijnlijk sowieso wel moet doen, en nu is daar het beste moment voor. Europa herbergt een half miljard potentiële consumenten en talloze bedrijven wier gegevens goudmijnen zijn voor de massaal achter Trump aan jakkerende techbro’s in Silicon Valley. Meta (Zuckerberg), Google (Pichai), Amazon (Bezos) en Microsoft (Nadella) verdienen tientallen miljarden aan inkomsten vanuit de EU. Door strikte data-lokalisatie af te dwingen en cloud-diensten van Amerikaanse aanbieders te verbieden voor overheids- en kritieke infrastructuur, zou Europa deze bedrijven een essentiële inkomstenstroom ontnemen. De juridische basis hiervoor bestaat al gedeeltelijk onder de AVG en veel moeite hoeft het niet te kosten om dit aanzienlijk uit te breiden.

Daarnaast kan Brussel de voorwaarden voor toegang tot de Europese interne markt nog strikter reguleren, en nogmaals - misschien moet het dat sowieso wel doen, op volledige nakoming van milieu- en arbeidsnormen, nu specifiek gericht op Amerikaanse producten. Europa kan eisen stellen die Amerikaanse fabrikanten dwingen hun productieprocessen aan te passen aan de EU of de Europese markt volledig te verlaten. Dit treft bijvoorbeeld de Amerikaanse auto-industrie, de chemische sector en Big Pharma. Alleen al de bureaucratische last zou bedrijven jaren in omschakeling en miljarden dollars kosten.

Nog een effectief instrument is het onmiddellijk stopzetten van militaire en inlichtingensamenwerking. Europa deelt momenteel cruciale informatie over terrorisme, georganiseerde misdaad en cyberbeveiliging met Amerikaanse diensten. Deze samenwerking is wederkerig en waardevol, dus dit specifieke mes snijdt misschien nog wel het scherpst aan twee kanten. Maar door die informatiekraan dicht te draaien verliest Washington toegang tot essentiële informatie over dreigingen die vanuit Europa, het Midden-Oosten en Afrika opereren. Tegelijkertijd kunnen Europese landen de talrijke Amerikaanse militaire bases op Europees grondgebied sluiten of de operationele vrijheid ervan drastisch beperken. Neem de bekende basis Ramstein in Duitsland. Die is cruciaal voor Amerikaanse operaties in Afrika en het Midden-Oosten. Zonder Europese steunpunten verzwakt de Amerikaanse militaire overmacht aanzienlijk.

Europese bedrijven produceren essentiële grondstoffen en actieve ingrediënten voor medicijnen die in Amerika worden verkocht. Een exportverbod op deze componenten zou de Amerikaanse gezondheidszorg binnen maanden in een crisis storten. Denk aan antibiotica, kankermedicatie en vaccins. Dit is weliswaar een nucleaire optie, opnieuw een die je niet lichtzinnig inzet, maar wel een die aantoont hoe kwetsbaar de Amerikaanse maatschappij kan zijn.

Financiële sancties vormen altijd een beproefd wapen. De EU kan Amerikaanse bedrijven en individuen op sanctielijsten plaatsen, zoals ook met de Russen is gedaan. Je kan bezittingen van Amerikaanse oligarchen en bedrijven bevriezen, transacties met Europese banken blokkeren. Het SWIFT-systeem, dat cruciale internationale betalingen afhandelt, heeft zijn hoofdkantoor in België en valt daarmee volledig onder Europese jurisdictie. Amerika beschikt weliswaar over alternatieven, maar deze vorm van uitsluiting zal binnen belangrijke Amerikaanse financiële instellingen chaos veroorzaken en het wereldwijde vertrouwen in de dollar ondermijnen.

Tot slot kan Europa strategische grondstoffenleveranties stopzetten. Hoewel China vaak wordt gezien als de dominante speler in zeldzame aardmetalen, beschikt Europa over aanzienlijke voorraden en verwerkingscapaciteit van kritieke materialen die nodig zijn voor defensiesystemen, elektronica en ook groene technologie, hoewel Trump in dat laatste geen interesse heeft. Zweedse mijnen leveren significante hoeveelheden zeldzame aardmetalen en Duitsland beheert geavanceerde raffinaderijen voor lithium en kobalt die essentieel zijn voor de productie van batterijen. Frankrijk beschikt over expertise in uraniumverrijking en nucleaire brandstoffen, terwijl Finse bedrijven marktleiders zijn in de verwerking van nikkel en kobalt voor hoogtechnologische toepassingen. Door exportcontroles of zelfs een gehele boycot in te voeren raakt Amerika verstoken van de broodnodige componenten voor zijn militair-industriële complex.

Het is tijd dat het fascistische regime in Washington leert dat het niet ongestraft zijn eigen gang kan gaan. Ja, Amerika kan Europa militair domineren, maar economische oorlogvoering kan een samenleving platleggen op een geheel eigen destructieve manier. De Europese boodschap aan Washington kan niet helder genoeg zijn en als het Trump-regime en diens meelopers iets hebben laten zien, is dat ze op geen enkel moment de belangen van het Amerikaanse volk dienen, maar alleen die van zichzelf. Raak ze dus waar het pijn doet, recht in de portemonnee. En laat de Amerikaanse bevolking duidelijk weten dat wanneer ze deze MAGA-clowns - in het Witte Huis, maar ook in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden - in het zadel houden, het leven nog weleens veel onprettiger kan worden.

En boycot het WK.