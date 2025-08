‘Als Joodse journalist heb je de plicht om Israël te bekritiseren’

Simon Kuper, columnist van de Financial Times, liet zondagavond bij Zomergasten onder meer een interview zien met de filosofe Hannah Arendt, die kritisch was op Israël en op de wijze waarop er werd omgegaan met de Palestijnse bevolking.

Kuper is zelf ook allesbehalve enthousiast over het beleid van de Israëlische regering. Het leidt ertoe dat hij brieven krijgt waarin hij wordt uitgemaakt voor “zelfhatende Jood”. Niettemin vindt hij het van groot belang dat juist hij en andere Joodse journalisten zich kritisch uitlaten over Israël. “Het is heel moeilijk om ons van antisemitisme te betichten.”