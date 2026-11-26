Als God abortus zo erg vond, waar staat het dan? Opinie Vandaag • leestijd 8 minuten • 107 keer bekeken • Bewaren

Natuurlijk snap ik waarom mensen tegen abortus zijn. Ik ben zelf grootgebracht met het idee dat abortus moord is, dat ongeboren leven heilig is en beschermd moet worden. De Bijbel zou daar glashelder over zijn. God bepaalt over leven en dood, en wij mensen moeten niet op zijn stoel gaan zitten. Maar is dat eigenlijk wel zo? Zitten er niet regelmatig mannelijke managers op Gods stoel — die beweren beter voor God te spreken dan God zelf — in welke religie dan ook?

De vroegste christelijke tekst die abortus expliciet verbiedt, is hoogstwaarschijnlijk de Didachè. In hoofdstuk 2 staat een lijst met verboden die horen bij de ‘Weg des Levens’. Daar staat onder meer: ‘Gij zult het kind niet doden door abortus, en de pasgeborene zult gij niet laten sterven.’ De Didachè is eerder qua bruikbaarheid een soort talmoed voor de vroege christenen dan een extra bijbelboek. Het christelijke verzet tegen abortus is dus bepaald niet nieuw. Maar staat dat verbod ook daadwerkelijk in de Bijbel?

Vaak worden Genesis 38, Jeremia 1 en Psalm 139 erbij gehaald. Laten we beginnen met Onan en Tamar in Genesis 38. Er — de oudere broer van Onan — overlijdt. Ja, Er. Er was eens, maar nu niet meer. Volgens het gebruik van het leviraatshuwelijk moet Onan voor nageslacht zorgen met zijn schoonzus Tamar. Onan zag dat waarschijnlijk niet zitten. Dat kind zou wettelijk niet van hem zijn. Een zoon zou gelden als de erfgenaam van zijn overleden broer.

Wat doet hij? Hij neukt wel, maar gaat voor het zingen de kerk uit. Als je “zaad op de grond morst”, is dat omdat je nageslacht wil voorkomen. Dat nageslacht zou namelijk wettelijk als erfgenaam van Er gelden. In de toenmalige samenleving konden vrouwen alleen erven zolang er geen mannelijke opvolgers waren. Het was niet de bedoeling dat Tamar de familie zou leiden. Linksom of rechtsom moest het in handen van een man komen. Dat zou Onan of haar eigen zoon worden.

Onan was een mannelijke erfgenaam. Hij zou — volgens de ‘roddels’ uiteraard — zijn eigen positie als erfgenaam en opvolger kunnen beschermen door geen kinderen te verwekken bij Tamar. God was waarschijnlijk niet boos, omdat Onan aan anticonceptie deed. Anders had de Heer wel heel wat meer zaadlozingen aan zijn kerfstok—eh, op zijn… kak, iets met een kerfstok.

We hadden even de verkeerde jonge heer in gedachten. Nu weten jullie wel waar het woord onaneren vandaan komt — al deed Onan technisch gezien iets anders dan masturberen. God vond dat dus een behoorlijke rotstreek en doodde die motherfucker… hoewel Onan er juist alles aan deed om geen letterlijke motherfucker te worden.

Enfin: het idee dat Onans verhaal iets met een verbod op anticonceptie of abortus te maken heeft, laat vooral zien hoe weinig mensen kijken naar de context. Het gaat hier om een vrouw die keihard in de steek werd gelaten. Onans vader Juda werd namelijk een dagje ouder en Tamar werd niet goed beschermd tegen een hufter van een zwager. Haar zwager Onan hoopte — volgens de 'roddels' uiteraard — op deze manier zelf een leuke erfenis in de wacht te slepen, ten koste van Tamar.

Jeremia 1:5 gaat over de roeping van de profeet zelf. God vertelt Jeremia dat hij hem al kende voordat hij in de moederschoot werd gevormd. Dat God Jeremia al kende voordat hij geboren werd, zegt iets over de rol van Jeremia. Het is een uitspraak over zijn roeping—niet over die van iedere foetus in spe.

In Psalm 139:13-18 bejubelt de dichter vol ontzag hoe God hem al in de moederschoot vormde en kende. Poëzie is alleen geen wetgeving. Iets eerder in Psalm 137:8-9 lezen we een heel andere passage. De dichter spreekt een zegen uit over degene die de kleine kinderen van Babylon tegen de rotsen zal verpletteren. Het leven van geboren kinderen was kennelijk ook weer niet zo heilig dat men zich niet kon verlustigen in het vooruitzicht van genocide en kindermoord.

Sterker nog: in Exodus 21:22-25 staat een wet die bepaalt dat de dader een boete moet betalen aan een zwangere vrouw die door geweld een foetus verliest door een miskraam of vroeggeboorte, maar zelf geen letsel oploopt. Loopt de vrouw zelf letsel op of overlijdt ze, dan geldt volgens deze uitleg het principe 'oog om oog, tand om tand'.

Je kunt dus wel met psalmen van David aankomen waarin staat dat God je al in de moederschoot heeft geweven, maar de wet van Mozes maakte juridisch een duidelijk onderscheid tussen het verlies van een foetus en het letsel of overlijden van de vrouw.

Nee, dit is geen hippe bijbelinterpretatie die ik snel even uit mijn duim zuig. Verschillende rabbijnen leggen de passage op dezelfde manier uit. Zelfs Flavius Josephus doet dat. Die schrijft expliciet dat iemand die door geweld een miskraam veroorzaakt een geldboete moet betalen, terwijl de dood van de vrouw met de doodstraf wordt bestraft.

Nu we toch richting geschiedenis gaan: bij de Codex Hammurabi uit Mesopotamië zien we ook iets vergelijkbaars terug. Daarin staat: voor het verlies van een foetus moet worden betaald. Als de zwangere vrouw overlijdt, volgt een veel zwaardere vergelding: volgens §210 wordt de dochter van de dader gedood. Oog om oog, tand om tand, maar dan anders.

De latere joodse traditie kent ook het juridische onderscheid tussen de status van een foetus en die van een geboren mens. Daar begint het leven ook niet bij conceptie. In Yevamot 69b staat dat een foetus gedurende de eerste veertig dagen als 'louter water' wordt beschouwd. En dan zeggen mensen dat pro-choicers oneerbiedig zijn.

De Talmud is voor christenen natuurlijk geen gezagshebbende bron. Toch is de joodse traditie interessant, omdat die laat zien hoe de Thora door de eeuwen heen is uitgelegd. En daarin blijkt abortus wel degelijk toegestaan wanneer het leven van de moeder op het spel staat. In Misjna Oholot 7:6 staat dat haar leven voorgaat als ze tijdens de bevalling in levensgevaar verkeert. Zodra het hoofd of lichaam van het kind naar buiten is gekomen, verandert dat: dan gelden moeder en kind als twee afzonderlijke levens.

Sommige islamitische rechtsscholen laten vóór de bezieling van de foetus meer ruimte voor abortus dan veel orthodoxe christenen. Zowel in de Sahih al-Bukhari als in de Sahih Muslim staat een overlevering die de ontwikkeling van de foetus beschrijft in drie fasen van telkens veertig dagen: eerst als een zaaddruppel, daarna als een bloedklonter en ten slotte als een vleesklompje.

Na 120 dagen wordt volgens deze overlevering de ziel (rūḥ) ingeblazen. Tegen die tijd heeft de foetus al armpjes, beentjes en een kloppend hartje. Soms is het geslacht al zichtbaar en dan komt pas de ziel. Kennelijk is dat het protocol: eerst de ruwbouw, dan de bezieling. Net als bij Adam, blijkbaar.

Hoe dan ook: dit moment speelt een belangrijke rol in islamitische discussies over abortus. Sommige rechtsscholen laten voor dat moment meer ruimte voor uitzonderingen, al betekent dit zeker niet dat abortus in die periode altijd is toegestaan. Vergis je niet! De opvattingen verschillen per rechtsschool.

Zowel het jodendom als de islam hebben dus ruimte voor abortus. Houd er wel rekening mee dat beide in ieder geval oorspronkelijk een patriarchale structuur hadden. Vaak was wat de man wilde uiteindelijk toch wel doorslaggevend. Het is dan ook opvallend dat orthodoxe christenen strenger zijn, zonder dat het bijbels goed te onderbouwen is.

Wetten in het oude Nabije Oosten richtten zich vooral op schadevergoeding aan de mannelijke familieleden bij een miskraam door geweld. In de Midden-Assyrische wetten ging men nog verder: een vrouw die zelf een abortus veroorzaakte en daarvoor schuldig werd bevonden, kon volgens wet A §53 worden gespietst.

Griekse en Romeinse bronnen tonen een bredere acceptatie. Toch waren er ook filosofen als Aristoteles die abortus tot een bepaald ontwikkelingsstadium van de foetus verdedigden. In het Romeinse recht werd abortus niet zonder meer als moord beschouwd. Wel konden vrouwen worden bestraft wanneer zij zonder toestemming van hun echtgenoot een zwangerschap beëindigden. Zijn recht op nakomelingen was belangrijker dan haar lichamelijke integriteit.

In het zoroastrisme en het hindoeïsme wordt abortus als onaanvaardbaar beschouwd. Alleen als de moeder in gevaar is, wordt abortus toegestaan in beide religies, maar om verschillende redenen. Het zoroastrisme ziet de beëindiging van een zwangerschap als onrein: als vernietiging van een intrinsiek (Fargard 15, Vendidâd) goed leven.

Bij verschillende traditionele hindoeïstische stromingen wordt abortus veroordeeld vanwege het principe van geweldloosheid. Abortus zou ook zorgen voor een slechte karma en problemen met de wedergeboorte. De opvattingen verschillen echter per stroming en interpretatie. Opvallend dat ideologisch de SGP en andere orthodoxe christenen meer overeenkomsten met het monotheïstische zoroastrisme hebben dan met het jodendom en de islam.

Dat er ook over andere religies en culturen wordt geschreven, is geen toeval. Er is namelijk een historisch patroon te zien. Als abortus in de geschiedenis werd toegestaan, was dat zelden uit zorg voor de vrouw. Het was om de mannen te beschermen. Dat vrouwen beter niet dood konden gaan, zou ‘nogal’ logisch moeten zijn, hoewel sommige landen in onze westerse beschaving dit ook niet snappen—hoi, Amerika!

Wanneer vrouwen vandaag zelf die keuze willen maken, roept dat weerstand op. Dat is een van de belangrijkste en misschien wel de hoofdreden achter de felheid in dit debat. In de Bijbel staat nergens expliciet: "Gij zult geen abortus plegen."

In Numeri 5:11-31 staat wel dat een priester een vrouw die van overspel wordt verdacht een beker met heilig water — waarin stof van de vloer van de tabernakel en afgewassen vervloekingen zitten — moet laten drinken. Als zij schuldig is, zal haar buik opzwellen en haar dij wegteren.

Als ze onschuldig is — a.k.a. even een goddelijke vergiftiging overleeft — kan ze gewoon zwanger worden. Hup, weerstand! Dus weer: God laat de vruchtbaarheid van een vrouw afhangen van een procedure geleid door mannen — in dit geval bij overspel. Mogelijk met een abortus als toetje, want een bastaard is blijkbaar dan geen leven dat beschermd moet worden.

Dus nee, de Bijbel is helemaal niet zo glashelder over abortus. Misschien zit daar wel de grootste ironie. Blijkbaar is Gods wil vooral heel duidelijk wanneer die toevallig overeenkomt met wat mannen toch al wilden. Dan gaan we poëzie heel erg letterlijk doch selectief lezen, terwijl we de joodse wetten wegspiritualiseren. Dan leven mannen onder de genade van Christus; vrouwen leven zelfs onder wetten die niet eens in de Bijbel staan.

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