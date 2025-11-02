Alleen ineenstorting van de huizenprijzen kan wooncrisis oplossen

Tijdens de verkiezingscampagne was er weinig aandacht voor maar de wooncrisis is geen puur Nederlandse aangelegenheid. Sinds onroerend goed in het kapitalistisch systeem de winstgevendheid van produceren naar de kroon stijgt, treedt het overal op. Ook in landen waar in tegenstelling tot in Nederland geen enkel ruimtegebrek is.

De Nederlandse kiezer gaf niet de voorkeur aan het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen om de crisis op te lossen. Misschien wel uit eigen belang want dat zou leiden tot een daling van de huizenprijzen. Maar uit deze uitleg over de situatie in Australië wordt duidelijk dat de wooncrisis sowieso alleen opgelost kan worden door een forse daling van de vastgoedprijzen. Een alternatief zou zijn om de huizenprijzen te bevriezen en de lonen te laten stijgen maar dat staat het kapitalisme niet toe.