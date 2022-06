Alexandria Ocasio Cortez wil dat leden Hooggerechtshof afgezet worden wegens meineed over abortusstandpunt

Kavanaugh wilde niet antwoorden op de vraag of het arrest een “correcte wet” was, maar noemde de zaak een “belangrijk precedent van het Hooggerechtshof dat al meermaals herbevestigd werd”. Gorsuch weigerde eveneens te zeggen hoe hij zich zou uitspreken als het arrest weer op tafel kwam te liggen, maar stelde ook dat de beslissing “een precedent was van het Amerikaans Hooggerechtshof dat is herbevestigd”. “Als een rechter zich zou uitspreken over de vraag of hij of zij dit of dat precedent wel of niet goed vindt, zou dat een verkeerd signaal zijn,” voegde hij eraan toe. “Het zou het Amerikaanse volk het signaal geven dat de persoonlijke opvattingen van de rechter iets te maken hebben met de taak van de rechter.”