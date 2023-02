Alcohol na tabak belangrijkste oorzaak kanker, maar bijna niemand die dat weet

NRC schrijft: “Alcohol veroorzaakt volgens KFW Kankerbestrijding één op de tien kankergevallen bij mannen en één op de 33 bij vrouwen. Van de Nederlandse vrouwen krijgt één op de zeven borstkanker, in 7 procent van de gevallen is alcohol de oorzaak. Dat dit besef moeilijk doordringt bij Nederlanders heeft te maken met de positieve associaties die veel Nederlanders (bijna de helft) met alcohol hebben, zegt Carmen Voogt, onderzoeker bij het Expertisecentrum Alcohol van Trimbos.”

Veel mensen klampen zich vast aan onderzoeken waaruit zou blijken dat een glas wijn per dag bij sommige groepen de kans op een herseninfarct enigszins zou kunnen verlagen. Ondertussen negeren ze alle onderzoeken waaruit blijkt hoe schadelijk alcohol is.

Vanwege de schadelijkheid van alcohol adviseren de Canadese gezondheidsautoriteiten sinds kort om maximaal twee glazen per week te drinken. Het beste is om alcohol helemaal links te laten liggen, is het advies. Ook volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bestaat er geen gezonde dosis alcohol.