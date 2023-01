Gezondheidsadvies: drink maximaal twee glazen alcohol per week

De Canadese gezondheidsautoriteiten hebben nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor alcoholinname. Het advies is om helemaal niet meer te drinken. Wie niet zonder alcohol kan, kan het volgens de gezondheidsexperts maar het beste bij maximaal twee drankjes per week houden.

“De belangrijkste boodschap is dat elke hoeveelheid alcohol slecht is voor je gezondheid”, stelt Erin Hobin, een van de deskundigen die betrokken was bij het opstellen van de nieuwe richtlijnen. De expert wijst erop dat met elk glas de kans op gezondheidsproblemen toeneemt. Met elk extra drankje per week wordt de kans op verschillende vormen van kanker bijvoorbeeld groter.