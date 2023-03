Al ver voor BOOS kreeg The Voice intern veel meldingen van grensoverschrijdend gedrag Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 101 keer bekeken • bewaren

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland hebben trokken al aan de bel ver vóór het programma BOOS een schijnwerper op de misstanden zette. Dat blijkt uit een extern onderzoek van advocatenkantoor Van Doorne, zo meldt het AD. Tussen 2015 en 2022 beklaagden zowel kandidaten als medewerkers zich intern over het gedrag, maar daar gebeurde vrijwel niets mee.

Voor het onderzoek sprak Van Doorne met 62 mensen en bekeek een groot aantal documenten, waaronder e-mails en WhatsApp-berichten. Het advocatenkantoor ging niet verder in op strafbare feiten, in overleg met het Openbaar Ministerie zijn die melders doorverwezen naar de politie. Dit gebeurde in twaalf gevallen. Het onderzoek staat los van dat van het Openbaar Ministerie naar Ali B en Jeroen Rietbergen die onder meer verdacht worden van verkrachting.

Uit de gesprekken met de geïnterviewden blijkt dat het in een groot aantal gevallen om dezelfde, niet bij naam genoemde dader gaat. Deze persoon met een zekere macht binnen het programma, viel kandidaten lange tijd lastig met seksueel getinte berichten en opmerkingen. Verder dan een berisping voor deze man ging het na klachten niet. Ook zou er weinig over de meldingen zijn vastgelegd.

Deze man was echter niet de enige die grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Dit gedrag, variërend van opmerkingen maken tot berichtjes sturen en ook fysiek contact, werd ook niet door ieder slachtoffer intern aangekaart. Sommigen zeiden niets omdat ze hun deelname aan de talentjacht te belangrijk voor hun carrière vonden en vreesden dat dit bij een melding in gevaar kwam. Anderen verkeerden in de veronderstelling dat dit gedrag ‘normaal’ of ‘deel van de entertainmentsector’ was. Tegelijkertijd waren er ook slachtoffers die het gedrag ‘grensoverschrijdend’ en ‘beschadigend’ noemden. Het ongepaste gedrag ging soms maandenlang door.