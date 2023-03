OM vervolgt Ali B. en Jeroen Rietbergen wegens verkrachting en aanranding Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid Ali B vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond de talentenshow. Dat meldt het Parool. In het geval van Rietbergen gaat het om een aangifte van verkrachting tegen hem, bij Ali om twee gevallen van verkrachting en een van aanranding. Marco Borsato die ook verdacht werd van grensoverschrijdend gedrag wordt niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs.

De beschuldigingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag vonden een groot publiek nadat Tim Hofman er met zijn programma BOOS (BNNVARA) aandacht aan besteedde. Uiteindelijk werden er zes aangiften gedaan tegen het hierboven genoemde drietal en regisseur Martijn N. Sommige aangiften draaiden om overschrijdend gedrag buiten de set van The Voice.

De meeste aangiften werden gedaan tegen rapper Ali B., drie wegens verkrachting en een wegens aanranding. Van die vier aangiften is er een gerelateerd aan The Voice. Een van de aangiften van verkrachting is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Het OM had eerder al laten weten Martijn N. niet te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Tegen hem was tweemaal aangifte gedaan. Jeroen Rietbergen, die nu wordt vervolgens wegens het verkrachten van ex-kandidaat Nienke Wijnhoven, zei in een eerder stadium schuldig te zijn aan grensoverschrijdend gedrag, maar ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd.