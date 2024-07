AkzoNobel ontwijkt in Nederland de belasting, maar maakt wel miljoenen over aan het Kremlin Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 441 keer bekeken • bewaren

AkzoNobel claimt grotendeels uit Rusland te zijn vertrokken. Die bewering staat echter op gespannen voet met de werkelijkheid. Sinds de invasie in Oekraïne in 2022 is een Russisch dochterbedrijf van AkzoNobel alleen maar gegroeid, bericht NRC na onderzoek.

“De groei van het Russische dochterbedrijf was mede mogelijk doordat AkzoNobel grote hoeveelheden grondstoffen voor verf en coatings uit het buitenland bleef aanleveren, zo blijkt uit onderzoek van NRC aan de hand van gegevens van de Russische douane. Tot eind vorig jaar verstuurde de multinational vanuit vestigingen in Zweden, Vietnam en Turkije bijna 2 miljoen kilo grondstoffen voor verf en coatings naar Rusland, zo blijkt uit de onderzochte douanegegevens. Officieel verklaart AkzoNobel sinds april 2022 dat het Russische dochterbedrijf nog slechts „lokaal” opereert.”

Zo financiert het Nederlandse concern indirect de oorlog. In de afgelopen twee jaar heeft AkzoNobel 16 miljoen euro winstbelasting betaald in Rusland. Het Kremlin gebruikt dergelijke belastinginkomsten om de imperialistische oorlog in Oekraïne te kunnen voeren.