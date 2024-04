Grote bedrijven keren belastingvrij miljarden uit aan aandeelhouders dankzij maas in de wet

Grote beursgenoteerde bedrijven keren al jaren miljarden euro’s winst uit aan aandeelhouders zonder dat daar belasting over wordt betaald. Onder meer OCI, AkzoNobel, TomTom en Ahold maken gebruik van een maas in de wet waardoor ze de dividendbelasting kunnen omzeilen, schrijft NRC .

In plaats van de winst in de vorm van dividend uit te keren, noemen de bedrijven de winst ‘kapitaal’. Als dat wordt uitgekeerd, hoeft er opeens geen belasting meer over te worden betaald. NRC beschrijft hoe de truc in het geval van kunstmestproducent OCI werkt: “Eerst wordt het kapitaal van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf formeel met 2,7 miljard euro verhoogd, een minuut later wordt het kapitaal verlaagd met datzelfde bedrag. Zo kan in één klap 2,7 miljard euro worden uitbetaald aan de aandeelhouders. Belastingvrij.”