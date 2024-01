Akwasi overladen met steunbetuigingen, deelt sympathiek bericht van man die tot inkeer kwam

Hij toont enkele van de opmerkelijke blijken van solidariteit, zoals een briefje dat hij de ruitenwisser van zijn auto vond. Maar ook een uitgebreid bericht van een man van 67 die tot inkeer is gekomen en zijn excuses aanbiedt. "Ik realiseer me nu dat ik je altijd als een soort wandelende bliksemafleider zag - agressief en overgevoelig, een beetje als een furieuze wolk met een gevoelige ondertoon. Maar jongen, oh jongen, wat zat ik ernaast!" schrijft de man na het zien van Akwasi bij De Slimste Mens. "Je bleek een toffe gast met eerlijke bedoelingen en een flinke dosis humor. Ik had niet veracht dat ik zo'n verkeerd beeld van je had gevormd. (….) Het was als een reality check voor mijn tv en media-geest," aldus de man die er zo achter kwam dat door media een verkeerd beeld kan ontstaan van personen. Ook anderen maken duidelijk dat hun beeld van hem is veranderd. Daarnaast krijgt hij veel berichten van mensen die hem een hart onder de riem willen steken.