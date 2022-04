AIVD: leiders die spreken over tribunalen, verlagen de drempel voor het gebruik van geweld

PVDB2

28 apr. 2022 - 17:54

Niet verassend. Provoceren, uitspraken doen puur met als doel ophef te creëren zonder na te denken over de gevolgen over de mensen die het hebben meegemaakt of dat kunnen mee gaan maken, want goed praten kan zeer zeker gevaarlijk zijn. Het mag, is grappig, dus kan. Zwakke geesten genoeg. De misogynie van politici en “kenners” die tot daden leidt van incell's. Retoriek van Wilder en het Vlaams Blok die mede Anders Breivik liet besluiten een moordpartij aan te richten. In Duitsland en Oostenrijk veel wapens worden gevonden bij groepen van een extreemrechts netwerk dan wordt het tijd de focus op de groepen leggen als veiligheidsdienst. Juist om binnenlandse terrorisme te voorkomen. Social media, politiek, demonstraties of tv en radio kunnen mensen, als men het lang genoeg hoort, tot kwalijke dingen bewegen. Nepnieuws verspreiding, leugens door politici die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet is overigens niets nieuws. De genocide in Rwanda, de slachting in Sabra en Shatila begin jaren 80 (waar een christelijke militie losging op Palestijnen met als gevolg meer dan 1000 doden), de slachting onder de Rohingya (Facebook; 700k vluchtelingen). Onlangs ook het programma over complotdenkers waar joden er weer niet best van af kwamen en corona ook in twijfel werd getrokken. Dat viel vooral binnen extreemrechts goed. Of zal iemand pas zei: Ik gebruiken Telegram (Russisch; geen moderatie). Want ik vertrouw kranten en het Journaal niet met hun redactie.

