Ahold-top krijgt er 13 procent bij, wil werknemers afschepen met de helft

25 apr. 2023 - 9:58

De topman van AH Delhaize verdient of beter gezegd krijgt 6,5 miljoen euro aan salaris, pensioenopbouw en bonussen. Als hij 14% omhoog gaat en je rekent dat over alles dan is dat ruim 900.000 euro. Ahold Delhaize heeft 141.000 medewerkers in de USA, 31.000 in NL en 12.000 in België. Als de topman zijn totale stijging in salaris etc. alleen aan de NL werknemers zou geven, zouden ze dus op jaarbasis per persoon 30 euro per jaar of 2,5 euro per maand op vooruitgaan. Neemt niet weg dat het natuurlijk wel bijzonder is dat de een bedrijf als Ahold goed geboerd heeft tijdens de Corona tijd, veel van werknemers heeft gevraagd en ze daar dus kennelijk niet voor wil belonen.