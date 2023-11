Agressieve kolonisten bedreigen Duitse journalisten die reportage maken over agressieve kolonisten

Israëlische soldaten hebben dit weekend een ploeg van de Duitse zender ARD vastgehouden en bedreigd . Correspondent Jan-Christoph Kitzler was met twee medewerkers in het gebied voor een reportage over het geweld van geradicaliseerde kolonisten tegen de Palestijnse bevolking, toen zij ten zuiden van Hebron aan de kant werden gezet.

De agressieve kolonisten staken hun wapens in het voertuig van de ARD-journalisten. Er was sprake van een intimiderende situatie, aldus Kitzler. “De soldaten hebben ons bedreigd. Ze vroegen ons of we joods waren. Onze collega werd uitgemaakt voor verraadster.” Pas nadat er na een uur andere Israëlische soldaten bijkwamen, bedaarden de gemoederen.