Geradicaliseerde kolonisten vallen Palestijnen aan op Westelijke Jordaanoever

Het geweld tegen Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever is de afgelopen week enorm toegenomen. Terwijl de ogen van de wereld zijn gericht op de Gazastrook vallen kolonisten Palestijnen aan. Israëlische soldaten werpen ondertussen extra wegversperringen op om de toch al bescheiden bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking verder in te perken.

Op donderdag vermoordden kolonisten een Palestijnse man en zijn zoon die meeliepen in een rouwstoet. De optocht was voor vier Palestijnen die op woensdag om het leven waren gebracht door kolonisten.

Op schokkende beelden van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem is te zien hoe een kolonist een Palestijnse man van dichtbij neerschiet, terwijl een Israëlische soldaat toekijkt. De Palestijn uit At-Tuwani ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.