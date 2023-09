Agressieve automobilist slaat journalist bij vreedzaam klimaatprotest A12

De Haagse politie heeft dinsdag in de buurt van het klimaatprotest op de A12 een agressieve automobilist aangehouden. De man was boos omdat vreedzame activisten protesteerden tegen de miljardensubsidies op het verbranden van fossiele brandstoffen. Hij sloeg eerst een verslaggever van Omroep West. Toen agenten hem vervolgens wegstuurden, werd hij opnieuw handtastelijk. Daarop pakte een van de agenten haar wapenstok, zo is te zien op beelden.